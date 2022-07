De Maggio: “Questo fa un gol a partita, è fortissimo” (Di martedì 26 luglio 2022) Il calciomercato del Napoli si sta accendendo, Kim è arrivato in Italia e Giovanni Simeone è vicinissimo. Sulle ultime notizie di mercato è intervenuto Valter De Maggio che durante Radio Goal ha detto: “Kim era la prima scelta assoluta di Giuntoli e Spalletti per sostituire Koulibaly. Il club è riuscito a prenderlo, con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha avallato la scelta. A quel punto l’operazione è stata definita a chiusa, anche la trattativa è stata molto complicata da chiudere”. De Maggio parla anche di Giovanni Simeone che dice: “In queste ore si parla molto di Simeone, con il Napoli che può chiudere l’affare. Io sono pronto a scommettere che se Simeone lavora con Spalletti può fare un gol a partita. È un giocatore davvero molto forte, di una classe elevatissima. C’è anche Raspadori, con la società che li segue entrambi“. ... Leggi su napolipiu (Di martedì 26 luglio 2022) Il calciomercato del Napoli si sta accendendo, Kim è arrivato in Italia e Giovanni Simeone è vicinissimo. Sulle ultime notizie di mercato è intervenuto Valter Deche durante Radio Goal ha detto: “Kim era la prima scelta assoluta di Giuntoli e Spalletti per sostituire Koulibaly. Il club è riuscito a prenderlo, con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha avallato la scelta. A quel punto l’operazione è stata definita a chiusa, anche la trattativa è stata molto complicata da chiudere”. Deparla anche di Giovanni Simeone che dice: “In queste ore si parla molto di Simeone, con il Napoli che può chiudere l’affare. Io sono pronto a scommettere che se Simeone lavora con Spalletti può fare un gol a. È un giocatore davvero molto forte, di una classe elevatissima. C’è anche Raspadori, con la società che li segue entrambi“. ...

