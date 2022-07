Brividi d' autore | Maria Grazia Cucinotta nel trailer del thriller di Pierfrancesco Campanella

Leggi su movieplayer

(Di martedì 26 luglio 2022)è una regista pronta a tutto neldeld', diretto da, in arrivo al cinema in autunno. Svelato il primodid'diinterpretato da. Lungometraggio a episodi, vede l'attrice siciliana affiancata da Franco Oppini, Emy Bergamo, Gioia Scola, Adolfo Margiotta, Nicholas Gallo e Chiarae Nadia Bengala, con la partecipazione straordinaria di Sebastiano Somma. Una produzione di Sergio De Angelis per ...