Birmania | ' giustiziati meritavano molte condanne a morte'

I quattro prigionieri giustiziati dalla giunta del Myanmar nei primi casi di pena capitale nel Paese da decenni "avrebbero meritato molte condanne a morte", ha dichiarato un portavoce della giunta

