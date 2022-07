Barcellona, Lewandowski: “Sono qui per fare il meglio, possiamo tornare a lottare per i titoli” (Di martedì 26 luglio 2022) “Tutti mi stanno aiutando a inserirmi il prima possibile. Sono qui per fare il meglio che posso”. Il nuovo arrivo in casa Barcellona, Robert Lewandowski, è intervenuto in conferenza stampa in vista dell’amichevole contro la Juventus. “Se giochi per il Barça è ovvio pensare sempre a vincere dei titoli ma le cose devono andare passo dopo passo – ha aggiunto -. Con il nostro potenziale possiamo essere lassù e lottare. Questa stagione andrà meglio della precedente”. “Quanti altri anni posso restare al mio miglior livello? È difficile rispondere. Mi sento molto bene fisicamente – dichiara l’attaccante polacco – I quattro gol contro il Madrid? E’ successo qualche anno fa. Tutti ricordano quella partita. Dobbiamo pensare però a cosa ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) “Tutti mi stanno aiutando a inserirmi il prima possibile.qui perilche posso”. Il nuovo arrivo in casa, Robert, è intervenuto in conferenza stampa in vista dell’amichevole contro la Juventus. “Se giochi per il Barça è ovvio pensare sempre a vincere deima le cose devono andare passo dopo passo – ha aggiunto -. Con il nostro potenzialeessere lassù e. Questa stagione andràdella precedente”. “Quanti altri anni posso restare al mio miglior livello? È difficile rispondere. Mi sento molto bene fisicamente – dichiara l’attaccante polacco – I quattro gol contro il Madrid? E’ successo qualche anno fa. Tutti ricordano quella partita. Dobbiamo pensare però a cosa ...

Gazzetta_it : Bremer all'esame Lewandowski: contro il Barça in campo dal 1' #Juve - DiMarzio : . @FCBarcelona, le parole di #Lewandowski in conferenza stampa ???? - DiMarzio : .@FCBarcelona: ufficiale l’arrivo di Robert #Lewandowski dal @FCBayern #calciomercato - infoitsport : Barcellona-Juve a Dallas: per Bonucci-Bremer il test Lewandowski - norteyrichard62 : RT @DiMarzio: . @FCBarcelona, le parole di #Lewandowski in conferenza stampa ???? -