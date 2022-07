Attenzione alla tua automobile, multone da 8 mila euro: controlla subito questo (Di martedì 26 luglio 2022) Prestate Attenzione a questo piccolo dettaglio della vostra automobile: potreste incorrere in una maxi sanzione fino a 8 mila euro. multa auto da 8 mila euro (fonte pexels)Il Codice della Strada prevede una serie di normative che, se non rigidamente applicate, possono costare ad automobilisti, ma anche bikers, ciclisti e pedoni, multe salatissime. Nel peggiore dei casi rischiamo persino di mettere in pericolo la nostra incolumità, nonché quella degli altri utenti del manto stradale. Oltre al rispetto dei limiti di velocità e il costante monitoraggio delle condizioni del veicolo, è necessario prestare Attenzione ad un dettaglio che molto spesso passa in sordina. Si tratta della targa, il cui codice identificativo permette alle Forze ... Leggi su ck12 (Di martedì 26 luglio 2022) Prestatepiccolo dettaglio della vostra: potreste incorrere in una maxi sanzione fino a 8. multa auto da 8(fonte pexels)Il Codice della Strada prevede una serie di normative che, se non rigidamente applicate, possono costare ad automobilisti, ma anche bikers, ciclisti e pedoni, multe salatissime. Nel peggiore dei casi rischiamo persino di mettere in pericolo la nostra incolumità, nonché quella degli altri utenti del manto stradale. Oltre al rispetto dei limiti di velocità e il costante monitoraggio delle condizioni del veicolo, è necessario prestaread un dettaglio che molto spesso passa in sordina. Si tratta della targa, il cui codice identificativo permette alle Forze ...

3BMeteo : ?? Attenzione a questa sera e alla prossima #notte per possibili forti #temporali, #grandine e #vento, ecco dove ?? - BaldinoVittoria : Il Governo ha ignorato le nostre proposte sul salario minimo, sul sostegno alle fasce più deboli, il contrasto alla… - MinisteroSalute : .@WHO ha dichiarato il vaiolo delle scimmie emergenza sanitaria globale. Rezza: 'Attivato monitoraggio, massima att… - liberismorisor1 : RT @martaottaviani: Grazie di cuore @Michele_Anzaldi per l'attenzione dedicata a #brigaterusse e ai rischi che corre il nostro Paese alle p… - CarmiRea : RT @martaottaviani: Grazie di cuore @Michele_Anzaldi per l'attenzione dedicata a #brigaterusse e ai rischi che corre il nostro Paese alle p… -