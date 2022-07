1.500 canarini gialli alla Casa sollievo bimbi di Vidas

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos Salute) - Uno stormo giallo di 1.500 esemplari di Titti - il celebre personaggio animato di Looney Tunes - è planato oggidia Milano, tra i pochissimi hospice pediatrici in Italia. E' la collezione privata di Stefania Bastianello, direttore tecnico di Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica), che sarà presente non solo negli spazi comuni di questa struttura, ma anche nelle stanze e tra i giochi dei bambini affetti da patologie gravissime, checura anche a domicilio ogni giorno. Come ricorda una nota delle due organizzazioni, questa collezione - indubbiamente tra le più grandi d'Europa - ha accompagnato un intero decennio della vita di Stefania Bastianello e suo marito, Cesare Scoccimarro, talentuoso ...