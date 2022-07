Vacanza da single per Ilary Blasi: Totti vivrebbe già con Noemi (Di lunedì 25 luglio 2022) Ilary Blasi sta trascorrendo la sua prima Vacanza da single dopo l'addio al marito, Francesco Totti. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 25 luglio 2022)sta trascorrendo la sua primadadopo l'addio al marito, Francesco. su Donne Magazine.

infoitcultura : Ilary Blasi, prima vacanza da single a Sabaudia/ Il bikini preoccupa “Troppo magra” - RaspoXvii : RT @manidaneonato: ho camminato 50 chilometri in 5 giorni ma via raspo in vacanza con lui devo faticare per una partita di tennis e non rip… - manidaneonato : ho camminato 50 chilometri in 5 giorni ma via raspo in vacanza con lui devo faticare per una partita di tennis e non riposare, ora è single - dariolaser : Gruppo facebook 'single di Napoli' la mia fonte di intrattenimento estiva ora che i miei amici vanno in vacanza - alis_barto : @gonnaincorriera Vale ovviamente anche il contrario: foto in palestra, a qualche festa, al mare, in vacanza appena… -