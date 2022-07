“Scoperto dalla polizia”. Orrore contro Federica Panicucci e il figlio, fatti gravissimi (Di lunedì 25 luglio 2022) L’inchiesta si è conclusa e a breve potrebbe arrivare il rinvio a giudizio per un 22enne di Bologna. Post deliranti e minacce nei confronti di Michelle Hunziker e Federica Panicucci: “Ammazzo te e tuo figlio”, avrebbe scritto, tra le altre cose, alla conduttrice di Mattino 5 il giovane di 22 anni, ora indagato per minacce e stalking. Stando a quanto emerso fino ad ora, a partire dallo scorso agosto il ragazzo avrebbe più volte minacciato, anche di morte, Federica Panicucci e suo figlio. Mandava messaggi e commentava anche post sui profili social della showgirl con messaggi sessisti del tipo: “Per vendetta verso questa tua schifosa condotta prendo la doppietta e vi ammazzo a te e a tuo figlio sparandovi…”. La vicenda è stata riportata dal quotidiano Il Giorno. E ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) L’inchiesta si è conclusa e a breve potrebbe arrivare il rinvio a giudizio per un 22enne di Bologna. Post deliranti e minacce nei confronti di Michelle Hunziker e: “Ammazzo te e tuo”, avrebbe scritto, tra le altre cose, alla conduttrice di Mattino 5 il giovane di 22 anni, ora indagato per minacce e stalking. Stando a quanto emerso fino ad ora, a partire dallo scorso agosto il ragazzo avrebbe più volte minacciato, anche di morte,e suo. Mandava messaggi e commentava anche post sui profili social della showgirl con messaggi sessisti del tipo: “Per vendetta verso questa tua schifosa condotta prendo la doppietta e vi ammazzo a te e a tuosparandovi…”. La vicenda è stata riportata dal quotidiano Il Giorno. E ...

