Salone nautico di Genova | Toti | “Patrimonio unico per la Liguria”

(Di lunedì 25 luglio 2022)– Regioneha riconosciuto, in commissione bilancio, la strategicità delInternazionale diquale manifestazione finalizzata alla promozione delle produzioni liguri del settoresui mercati internazionali. La manifestazione fieristica continua a confermarsi settore di spicco e avanguardia delle tre aree di eccellenza regionale individuate nella Smart Specialization Strategy, che gli L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Costituito il “Consorzio delle Pro Loco di” “Lariparte anche nell’artigianato”, parola diIl punto della situazione sulle Regioni Zingaretti lancia la campagna ...

PressMareItalia : Il cantiere milanese, leader mondiale nella costruzione di #battellipneumatici dal 1960, rinnova la sua presenza al… - RICKDECKARD1962 : @BasatoXVI Salone nautico, reparto canotti gonfiabili - VenetoUP : Al Salone Nautico di Venezia innovazione e sostenibilità #startup - LuigiDiIasio : @GiovanniToti @Radio1Rai Bravo visto che si vota domenica 25 settembre giorno clou del salone nautico di Genova si… - ShareMySea_IT : C- Catamarans al Cannes Yachting Festival e al Salone Nautico con la presentazione ufficiale del nuovo C- Cat 48:… -

pressmare.it

...] Navigazione articoli Andora, nuova ordinanza del sindaco di limitazione dell'uso dell'acqua potabile Regione Liguria riconosce strategicità delper la promozione delle produzioni ...Regione Liguria ha riconosciuto oggi, in commissione bilancio, la strategicità delInternazionale di Genova quale manifestazione finalizzata alla promozione delle produzioni liguri del settoresui mercati internazionali. La manifestazione fieristica continua a ... Lomac al Salone Nautico di Genova con il nuovo Turismo 7.0 Regione Liguria ha riconosciuto oggi, in commissione bilancio, la strategicità del Salone Nautico Internazionale di Genova quale manifestazione finalizzata alla promozione delle produzioni liguri del ...Regione Liguria ha riconosciuto, in commissione bilancio, la strategicità del Salone Nautico Internazionale di Genova quale manifestazione finalizzata alla promozione delle produzioni liguri del ...