Nella confusione del dopo Draghi, diseguaglianze e povertà sembrano non contare (Di lunedì 25 luglio 2022) La caduta del governo Draghi, dovuta essenzialmente all'arroganza del suo discorso, ha purtroppo, nei fatti, rafforzato l'attuale sistema economico predatorio neoliberista. A lui si era opposto Giuseppe Conte, il quale, dopo essersi speso a suo tempo fino all'ultimo sforzo per combattere l'improvviso avvento della pandemia di Covid-19, ha rivendicato con lodevole insistenza alcuni correttivi importanti all'azione di governo, e principalmente il salario minimo, il reddito di cittadinanza e il super bonus edilizio. Ma Draghi ha imposto il suo diktat in base al principio della intoccabilità di una formazione governativa di unità nazionale. Purtroppo nello scambio di accuse sulla individuazione dei responsabili della crisi si è perso di vista l'essenziale e cioè il fatto che Conte aveva espresso l'ultimo sussulto, ben presente ...

