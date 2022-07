Musk smentisce la presunta relazione con Nicole Shanahan | moglie del cofondatore di Google | e bacchetta il WSJ

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 25 luglio 2022) «Si tratta di una balla colossale. Sergey e io siamo amici e siamo stato a una festa insieme la scorsa notte! Ho vistosolo due volte in tre anni, entrambe in presenza di molte altre persone. Nulla di romantico»: questa è la risposta che Elonha apertamente dato via Twitter a uno dei numerosi articoli che hanno riportato la notizia data dal Wall Street Journal su una sualiaison condeldiSergey Brin. Eloncontro WSJ dopo che il quotidiano ha pubblicato un lungo e dettagliato articolo in cui sostenva che l’amicizia di lunga data tra i due uomini sarebbe venuta meno per via di questo fatto, citando fonti che hanno familiarità con la situazione. Questa sarebbe stata la ...