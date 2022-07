LIVE – Monza-Renate 1-0, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di lunedì 25 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Monza-Renate, amichevole precampionato 2022. I biancorossi guidati da Giovanni Stroppa proseguono i loro test in vista della prima storica stagione in Serie A, per arrivare pronti al debutto in campionato contro il Torino. Appuntamento oggi, lunedì 25 luglio, alle ore 17:30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Monza-Renate 1-0 (33? Colpani) 45+3 – FINE PRIMO TEMPO, Monza AVANTI 1-0 44‘ – Il Monza chiude in avanti, Ciurria tira col mancino ma Drago blocca a terra 40‘ – Birindelli ci prova dalla destra ma il suo esterno non centra lo specchio della porta 37‘ – Altra azione pericolosa del ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Latestuale di. I biancorossi guidati da Giovanni Stroppa proseguono i loro test in vista della prima storica stagione in Serie A, per arrivare pronti al debutto in campionato contro il Torino. Appuntamento oggi, lunedì 25 luglio, alle ore 17:30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA1-0 (33? Colpani) 45+3 – FINE PRIMO TEMPO,AVANTI 1-0 44‘ – Ilchiude in avanti, Ciurria tira col mancino ma Drago blocca a terra 40‘ – Birindelli ci prova dalla destra ma il suo esterno non centra lo specchio della porta 37‘ – Altra azione pericolosa del ...

