Inter, nodo Sanchez da risolvere: le richieste del cileno per l'addio

Il caso Alexis Sanchez continua a creare problemi in casa Inter. Le pretese del giocatore per la risoluzione del contratto sono troppo alte e, attualmente, questa situazione blocca anche il mercato in entrata nel reparto offensivo. La dirigenza nerazzurra sperava in una conclusione più celere della questione, così com'è stato per il connazionale Arturo Vidal. Il centrocampista ha infatti mollato la presa dopo diverse settimane di negoziazioni pur di approdare al più presto possibile al Flamengo.

El Niño Maravilla continua, invece, a tergiversare. Non si sposta dalla propria richiesta di 8 milioni di euro per l'addio immediato e intende poi scegliere con più calma la sua prossima destinazione. L'AD Beppe Marotta ha invece decisamente più fretta.

