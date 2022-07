oon_earth : RT @yleniaindenial1: la guerra, le elezioni anticipate con un probabile governo di destra, l'inflazione, prezzi del gas e luce alle stelle,… - ragazzaOTP : RT @ale_s_sandro19: Ah…non era un brutto sogno allora. #FrenchGP #Leclerc #essereFerrari #F1 - ale_s_sandro19 : Ah…non era un brutto sogno allora. #FrenchGP #Leclerc #essereFerrari #F1 - infoitsport : Leclerc butta via la vittoria: sogno mondiale a rischio. 'Ma possiamo vincerle tutte' - GiGiglio99 : @Roxas_223 @Charles_Leclerc E se poi magari i bibitari di merda fanno un barbecue almeno una volta è anche meglio ??… -

ilGiornale.it

Ilmondiale Ferrari a rischio In pratica, ilmondiale della Ferrari sembrerebbe ... quando, dopo aver sempre guidato al comando rintuzzando gli attacchi di Verstappen,perde il ...Speranza e sofferenza, tanta, come a Barcellona e Baku, conin pieno controllo della gara, per poi dire addio improvvisamente a ognidi vittoria. Stavolta, però, l'errore è umano, come ... Il sogno di Leclerc rimbalza contro un muro di gomme Errore fatale e schianto quando era in testa e la sua Ferrari la più veloce. L'urlo disperato: "Nooo!" Questa volta la macchina c'era. Ed era la più veloce in pista. Ha tradito il particolare che semb ...L’impressione è che la Ferrari abbia un’ottima macchina, forse addirittura la migliore, e che però tra affidabilità, errori di strategia, errori dei piloti e mettiamoci pure qualche decisione strampal ...