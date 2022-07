Il Napoli beffa la Roma, è fatta per Solbakken (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Napoli anticipa la Roma e gli soffia Solbakken Il Napoli avrebbe un accordo con l’attaccante del Bodø/Glimt Ola Solbakken, bruciando la concorrenza della Roma … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 25 luglio 2022) Ilanticipa lae gli soffiaIlavrebbe un accordo con l’attaccante del Bodø/Glimt Ola, bruciando la concorrenza della… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

InteristaForev4 : Ma se il Milan non prende DK alla fine dei giochi, diranno 'beffa Milan'? Intanto a Napoli Luciano ha individuato i… - michilauro : RT @jerryscottismo: ?? È fatta per #Solbakken al #Napoli, il giovane vichingo atteso in Italia per le visite mediche. Il club di #DeLaurent… - Maxnesti : RT @tempoweb: #Conte è già al secondo (e ultimo) mandato. Beffa in tribunale per l'ex avvocato del popolo #m55 #statuto #napoli #10giugno… - GiovaDS17 : @alexfrosio Le Milanesi non hanno un euro, Juve, Napoli, Roma, Lazio hanno già centravanti. Fiorentina non spende q… - emanueleasr22 : RT @jerryscottismo: ?? È fatta per #Solbakken al #Napoli, il giovane vichingo atteso in Italia per le visite mediche. Il club di #DeLaurent… -