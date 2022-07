Il ballerino non è più a rimorchio di Belen Rodriguez, ma è un conduttore esperto su cui la Rai punta per il rilancio di Rai2. E lo vedremo ovunque (Di lunedì 25 luglio 2022) C’era una volta Stefano De Martino, il cui nome era in subordine a quello di Belen Rodriguez. Adesso c’è Stefano de Martino, il conduttore del futuro, quello sul quale la Rai ha scommesso per il rilancio di Rai2. Tra il fidanzamento con Belen, datato 2012, e l’ascesa inarrestabile di De Martino in questa estate 2022 (in cui ricorre di nuovo il nome di Belen per il ritorno di fiamma dopo il matrimonio e la separazione), ci sono in mezzo 10 anni. Sono quelli in cui il ballerino-conduttore ha perseguito con grande determinazione la politica dei piccoli passi. Una politica che ha premiato l’attuale conduttore di Tim Summer Hits. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 25 luglio 2022) C’era una volta Stefano De Martino, il cui nome era in subordine a quello di. Adesso c’è Stefano de Martino, ildel futuro, quello sul quale la Rai ha scommesso per ildi. Tra il fidanzamento con, datato 2012, e l’ascesa inarrestabile di De Martino in questa estate 2022 (in cui ricorre di nuovo il nome diper il ritorno di fiamma dopo il matrimonio e la separazione), ci sono in mezzo 10 anni. Sono quelli in cui ilha perseguito con grande determinazione la politica dei piccoli passi. Una politica che ha premiato l’attualedi Tim Summer Hits. ...

