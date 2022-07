Gremio | ecco Leiva | «Ora so cosa vuol dire portare la maglia del club che si tifa»

(Di lunedì 25 luglio 2022) Lucasha parlato al termine della sua prima partita con il: le dichiarazioni del centrocampista ex Lazio Ieri Lucasha giocato la prima partita con ladel. Le parole dell’ex laziale dopo il suo ritorno al calcio brasiliano. LE PAROLE – «Questo mese è stato molto emozionante per me. Avevo molti compagni che giocavano neiper cuino e vedevo che la pensavano diversamente. Ho giocato qui, ma a 35 anni hai più esperienza e sei più emotivo. Oggi capisco Gerrard e Danilo Cataldi, sentosignifica indossare ladeldel cuore. Quando si è giovani non lo si sente tanto, ma quando si è più grandi è diverso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lucas Leiva ha parlato al termine della sua prima partita con il: le dichiarazioni del centrocampista ex Lazio Ieri Lucas Leiva ha giocato la prima partita con la maglia del. Le parole dell'ex laziale dopo il suo ritorno al calcio brasiliano. LE PAROLE - "Questo mese è stato molto emozionante per me. Avevo molti compagni ...Orailche lo rivorrebbe per un ritorno a casa invero poco glorioso. Lì era stato un top player, l'uomo della Libertadores, il giocatore meglio venduto della storia. I dirigenti hanno ...Lucas Leiva ha parlato al termine della sua prima partita con il Gremio: le dichiarazioni del centrocampista ex Lazio Ieri Lucas Leiva ha giocato la prima partita con la maglia del Gremio. Le parole d ...Il brasiliano non è riuscito a convicere Allegri e non rientra più nei piani bianconeri. E ha un ingaggio pesante ...