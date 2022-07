Grave lutto per Umberto Bossi: è morto cadendo in un dirupo (Di lunedì 25 luglio 2022) Umberto Bossi piange la scomparsa di un compagno fidato, morto in montagna durante un’escursione. Si tratta di Francesco Aresi, ex guardia del corpo dell’ex presidente della Lega Nord. In tanti hanno ricordato il suo impegno per il partito: “Un vero leghista”, lo hanno definito in tanti, ricordandolo. Franco Aresi, le circostanze del decesso Da qualche giorno Franco Aresi, 68 anni, si trovava a Valbondione, in provincia di Bergamo. Stava trascorrendo una vacanza in camper con la moglie Alice Schaetzl. Lì è morto, tra le sue montagne, dopo le ferite riportate nella caduta. Franco si è sentito male ed è caduto in un dirupo. La salma è stata recuperata dagli uomini del Soccorso alpino. Il padre di Francesco Aresi, ex partigiano, era morto all’età di 64 anni in circostanze ... Leggi su tvzap (Di lunedì 25 luglio 2022)piange la scomparsa di un compagno fidato,in montagna durante un’escursione. Si tratta di Francesco Aresi, ex guardia del corpo dell’ex presidente della Lega Nord. In tanti hanno ricordato il suo impegno per il partito: “Un vero leghista”, lo hanno definito in tanti, ricordandolo. Franco Aresi, le circostanze del decesso Da qualche giorno Franco Aresi, 68 anni, si trovava a Valbondione, in provincia di Bergamo. Stava trascorrendo una vacanza in camper con la moglie Alice Schaetzl. Lì è, tra le sue montagne, dopo le ferite riportate nella caduta. Franco si è sentito male ed è caduto in un. La salma è stata recuperata dagli uomini del Soccorso alpino. Il padre di Francesco Aresi, ex partigiano, eraall’età di 64 anni in circostanze ...

