GP Francia | le pagelle

(Di lunedì 25 luglio 2022) Max Verstappen: 10 Mentre il rivale diretto (l'unico, probabilmente) sbaglia, lui pare avere la ricetta dell'infallibilità. E mentre la Ferrari continua a dilapidare punti per un motivo o per un altro,...

Max Verstappen: 10 Mentre il rivale diretto (l'unico, probabilmente) sbaglia, lui pare avere la ricetta dell'infallibilità. E mentre la Ferrari continua a dilapidare punti per un motivo o per un altro,...Ecco, forse l'unico aspetto positivo del Gran Premio diin casa ferrarista è che il fine settimana ha ricompattato un ambiente che solo due gare fa raccontavano spaccato a metà: al sabato ...Errore madornale di Leclerc, che semplifica la vita ad un Verstappen comunque perfetto; grande domenica per i piloti Mercedes e Sainz, Perez disperso ...