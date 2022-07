Empoli, Zanetti: «Siamo a metà strada. Non ci faremo trovare impreparati all’esordio» (Di lunedì 25 luglio 2022) Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, ha fatto il punto della situazione sulla sua squadra. Le dichiarazioni dell’allenatore Paolo Zanetti ha parlato dopo la vittoria del suo Empoli contro i turchi del Trabzonspor. LE PAROLE – «Siamo a metà strada. Ci sono ancora tante cose da fare ma stiamo crescendo. I carichi sono sempre meno, ci alleniamo giocando le partite. E’ importante adesso giocare gare di livello, non dobbiamo farci sorprendere dai ritmi del campionato. Ad agosto capisci brillantezza tecnica, l’ultimo passaggio ma la mentalità va creata dal primo giorno e la squadra ha risposto nella maniera corretta oggi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Paolo, tecnico dell’, ha fatto il punto della situazione sulla sua squadra. Le dichiarazioni dell’allenatore Paoloha parlato dopo la vittoria del suocontro i turchi del Trabzonspor. LE PAROLE – «. Ci sono ancora tante cose da fare ma stiamo crescendo. I carichi sono sempre meno, ci alleniamo giocando le partite. E’ importante adesso giocare gare di livello, non dobbiamo farci sorprendere dai ritmi del campionato. Ad agosto capisci brillantezza tecnica, l’ultimo passaggio ma la mentalità va creata dal primo giorno e la squadra ha risposto nella maniera corretta oggi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

