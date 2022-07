Elodie | vi ricordate del suo ex fidanzato Lele Esposito? Ecco cosa fa oggi

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 25 luglio 2022)durante Amici di Maria si era fidanzata con il collegache si è classificato in quarta posizione. E se per la cantante di “Tribale” si sono letteralmente aperte le porte della musica, il suo ex è “sparito” dai radar.che fine ha fatto l’exdiLa storia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.