Elezioni 2022, Zingaretti al Pd: “A disposizione per un progetto politico” (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma – “Dipende molto dal mio partito. Io sono a disposizione per un progetto politico, poi dipenderà dal gruppo dirigente del Pd”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Radio anch’io su Radio Rai, in merito a cosa intenda fare visto che il suo nome circola con insistenza per un ruolo di primo piano sulla politica nazionale e in vista delle Elezioni politiche 2022. “La mia consiliatura è finita perché dopo due mandati nel Lazio non ci si può ricandidare – ha affermato Zingaretti – E penso che due mandati per un presidente di Regione siano sufficienti, quindi occorre cambiare. Sicuramente combatterò, strada per strada, nelle piazze, nei luoghi di vacanza per ridare speranza a questo Paese che è la mia gente, la mia comunità. Perché ora c’è ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma – “Dipende molto dal mio partito. Io sono aper un, poi dipenderà dal gruppo dirigente del Pd”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola, a Radio anch’io su Radio Rai, in merito a cosa intenda fare visto che il suo nome circola con insistenza per un ruolo di primo piano sulla politica nazionale e in vista dellepolitiche. “La mia consiliatura è finita perché dopo due mandati nel Lazio non ci si può ricandidare – ha affermato– E penso che due mandati per un presidente di Regione siano sufficienti, quindi occorre cambiare. Sicuramente combatterò, strada per strada, nelle piazze, nei luoghi di vacanza per ridare speranza a questo Paese che è la mia gente, la mia comunità. Perché ora c’è ...

LiaQuartapelle : Per chi chiede: “ma voi con che idee volete vincere le elezioni e pensare all’Italia del 2027” @EnricoLetta oggi ri… - repubblica : Enrico Letta a Repubblica: 'Le elezioni un bivio, l'Italia scelga noi o la Meloni. Si vince con le idee' [di Stefan… - Open_gol : Elodie si schiera contro il partito di Meloni, postando alcuni punti del suo manifesto politico in vista delle pros… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Elezioni 2022, Tajani: 'Io premier? Non sono candidato a nulla': (Adnkronos) - 'Berlusconi? Figuriamoci se si mette a tra… - ecodaipalazzi : #ElezioniPolitiche2022, anche per Toti “in Forza Italia non c’è più riformismo, le alleanze non sono il gioco delle… -