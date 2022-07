Destra, clima teso. Meloni: 'Regole chiare su candidato premier', ma FI teme fuga moderata (Di lunedì 25 luglio 2022) - Meloni avverte FI e Lega: senza accordo su candidato premier inutile pensare di governare insieme. Salvini: chi ha un voto in più indica il presidente del Consiglio. In FI lasciano oggi due deputate Leggi su tg.la7 (Di lunedì 25 luglio 2022) -avverte FI e Lega: senza accordo suinutile pensare di governare insieme. Salvini: chi ha un voto in più indica il presidente del Consiglio. In FI lasciano oggi due deputate

alessandralat10 : RT @BimbePeppe: Clima e #CambiamentoClimatico devono essere al centro della #CampagnaElettorale centrosinistra. Deve essere chiaro a tutti… - ImAWeirdoMister : RT @suzukimaruti: Sono pochi i temi rilevanti che la gente percepisce come emergenti e istantanei. Uno, forse, è davvero il clima: fa caldi… - RobiC_tw : @EnricoLetta Davvero mi chiedo chi caxxo tu voglia prendere per culo oggi con sti discorsi. Ma in effetti non stai… - suzukimaruti : Sono pochi i temi rilevanti che la gente percepisce come emergenti e istantanei. Uno, forse, è davvero il clima: fa… - emanuelino10 : RT @bhasmantam: Nel programma di Giorgia, nessuna parola su clima, inclusione, produttività, concorrenza. Il suo massimo concetto di econom… -