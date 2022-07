Cambio alla direzione Cna Salerno: Quaranta passa il testimone a Paolillo (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiCommosso, emozionato ma anche felice ed orgoglioso perché protagonista ed artefice di un passaggio generazionale che saprà imprimere una svolta al nuovo corso della Cna di Salerno. Paolo Quaranta da 47 anni alla direzione dell’associazione più rappresentativa degli artigiani salernitani lascia il testimone a Simona Paolillo, nuovo direttore e con i suoi 43 anni il più giovane d’Italia nel nuovo ruolo tra tutte le associazioni provinciali Cna d’Italia. Dopo dieci anni di affiancamento, oggi, lunedì 25 luglio, Paolo Quaranta, nel suo giorno del compimento del suo 71esimo compleanno, ha rassegnato ufficialmente le dimissioni nella riunione dell’assemblea e del direttivo provinciale aprendo il percorso per la nomina di Simona ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiCommosso, emozionato ma anche felice ed orgoglioso perché protagonista ed artefice di unggio generazionale che saprà imprimere una svolta al nuovo corso della Cna di. Paoloda 47 annidell’associazione più rappresentativa degli artigiani salernitani lascia ila Simona, nuovo direttore e con i suoi 43 anni il più giovane d’Italia nel nuovo ruolo tra tutte le associazioni provinciali Cna d’Italia. Dopo dieci anni di affiancamento, oggi, lunedì 25 luglio, Paolo, nel suo giorno del compimento del suo 71esimo compleanno, ha rassegnato ufficialmente le dimissioni nella riunione dell’assemblea e del direttivo provinciale aprendo il percorso per la nomina di Simona ...

