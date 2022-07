Siena | le rubano la carrozzina “per fare un giro” e gliela distruggono | “Mi avete spezzato le gambe”

(Di domenica 24 luglio 2022) Sconosciuti le hanno rubato laelettrica che usa per spostarsi, forse per provarla, e poi gliel’hanno distrutta. Protagonista della triste vicenda una ragazza disabile di, Clemy Spinelli, che ha raccontato su Facebook quanto le è accaduto la scorsa notte: “Sono stata informata dalla questura di, laè in condizioni disumane. Questo significa che mile, ma nonannichilito la mia voglia di combattervi e farvi la guerra, alla vostra pochezza umana. I disabili, disagiati e disadattati siete voi da sempre e per sempre. Hanno opportunamente smontato la mia, volevano soloun, ci pensate? Un”. La donna ha ...

È il commento dell'assessora al sociale del comune di Siena, Francesca Appolloni, al grave episodio che ha visto la giovane Clemy Spinelli vittima di un gruppo di bulli.