Napoli | ufficiale addio a Mertens | il video di ringraziamento del club al belga

(Di domenica 24 luglio 2022) Le strade die Driessi separano definitivamente. A preannunciarlo, nella giornata di ieri, era stato il presidente Aurelio De Laurentiis, che aveva raccontato di come la sua proposta di rinnovo, al ribasso, al giocatore era stata rifiutata, portando quindi l’ex PSV a liberarsi a parametro zero. Ilsaluta così, quindi, il suo giocatore più prolifico, con 113 gol in 295 presenze in nove anni. Un saluta in realtà austero, forse troppo per un giocatore così importante per la storia dei partenopei: infatti, sul proprio profilo Twitter ilha pubblicato un semplice “grazie” con tanto didi circa un minuto con alcuni dei migliori gol e delle migliori giocate del follettoin azzurro. Di seguito il post originale. Grazie @dries ...