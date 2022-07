Malore in montagna, muore a 68 anni Franco Aresi, per anni factotum di Umberto Bossi (Di domenica 24 luglio 2022) Per anni è stato uno dei factotum di Umberto Bossi: un ibrido tra l’autista, l’assistente personale e la guardia del corpo. Anche quando il ‘senatùr’ venne colpito dall’ictus e spostato in gran segreto dall’ospedale di Varese a quello di Brissago, nel marzo 2004, al suo fianco c’era Francesco Aresi, per tutti “Franco”, morto domenica mattina sulle cime di Valbondione all’età di 68 anni. L’allarme è scattato nella zona del pozzo piezometrico dell’Avert, a 1700 metri di quota. Poco prima di sentirsi male, Aresi si era immortolato in una diretta Facebook con un gruppo di amici, forse per mostrare le bellezze del panorama che aveva scelto per passare qualche giorno in camper insieme alla moglie Alice. Anche il padre di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 24 luglio 2022) Perè stato uno deidi: un ibrido tra l’autista, l’assistente personale e la guardia del corpo. Anche quando il ‘senatùr’ venne colpito dall’ictus e spostato in gran segreto dall’ospedale di Varese a quello di Brissago, nel marzo 2004, al suo fianco c’era Francesco, per tutti “”, morto domenica mattina sulle cime di Valbondione all’età di 68. L’allarme è scattato nella zona del pozzo piezometrico dell’Avert, a 1700 metri di quota. Poco prima di sentirsi male,si era immortolato in una diretta Facebook con un gruppo di amici, forse per mostrare le bellezze del panorama che aveva scelto per passare qualche giorno in camper insieme alla moglie Alice. Anche il padre di ...

AmoBergamo : #Bergamo Malore fatale in montagna, addio a Francesco Aresi. Fu guardia del corpo di Umberto Bossi - webecodibergamo : Malore fatale in montagna, muore a 68 anni Francesco Aresi - infoitinterno : Soccorsi in montagna. Valbondione: colto da malore precipita e muore - ValserianaNews : Valbondione: 68enne di Gandino accusa un malore, precipita e muore in montagna. Due morti a distanza di 24 ore - tribuna_treviso : Francesco Scarabel aveva 63 anni, il malore ieri sotto gli occhi della moglie. Allenava i Pulcini del San Michele S… -

