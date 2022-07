M5s, Travaglio contro Grillo per salvare Fico & co (Di domenica 24 luglio 2022) 00:00 A proposito di agenda Draghi et similia, un mio geniale commensale, Marco, mi scrive un aforismo che lui sostiene africano, ma che probabilmente è ebraico, e in ogni caso è fichissimo: Se vuoi far ridere Dio, raccontagli i tuoi progetti. E oggi leggendo quelli di Letta su Rep, Calenda un po’ ridiamo che noi che non siamo proprio divinità. 02:50 Fermi tutti la Repubblica scopre con un approfondito scoop la solita anima fascista della Meloni. 03:02 Letta fa bene a dire “o noi o morte” e cioè Meloni: ma l’avevamo già sentito questo solgan o sbaglio. 05:54 Adesso tutti a cercare Gelmini e Brunetta, fino a qualche tempo fa erano mostri da evitare. 07:20 Parola ai commensali. 08:25 Intervista al cardinale Zuppi, il capo del vescovi italiani è un genio dell’economia: la caduta del governo penalizza i più poveri. A sì e come sua eminenza? 09:56 Il Domani ci dice che con l’arrivo della ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 24 luglio 2022) 00:00 A proposito di agenda Draghi et similia, un mio geniale commensale, Marco, mi scrive un aforismo che lui sostiene africano, ma che probabilmente è ebraico, e in ogni caso è fichissimo: Se vuoi far ridere Dio, raccontagli i tuoi progetti. E oggi leggendo quelli di Letta su Rep, Calenda un po’ ridiamo che noi che non siamo proprio divinità. 02:50 Fermi tutti la Repubblica scopre con un approfondito scoop la solita anima fascista della Meloni. 03:02 Letta fa bene a dire “o noi o morte” e cioè Meloni: ma l’avevamo già sentito questo solgan o sbaglio. 05:54 Adesso tutti a cercare Gelmini e Brunetta, fino a qualche tempo fa erano mostri da evitare. 07:20 Parola ai commensali. 08:25 Intervista al cardinale Zuppi, il capo del vescovi italiani è un genio dell’economia: la caduta del governo penalizza i più poveri. A sì e come sua eminenza? 09:56 Il Domani ci dice che con l’arrivo della ...

