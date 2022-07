Le bugie bianche di Marotta rendono neri i tifosi dell'Inter (Di domenica 24 luglio 2022) Mentre Marotta si diverte con le bugie bianche, i tifosi dell’Inter fanno i conti con la rabbia più nera. La vicenda Dybala (probabilmente... Leggi su calciomercato (Di domenica 24 luglio 2022) Mentresi diverte con le, ifanno i conti con la rabbia più nera. La vicenda Dybala (probabilmente...

TuttoSportUSA : @BeaLorenzin @agorarai Pero ora dovresti avere problemi a dormire col senso di colpa a causa delle migliaia di mioc… - sonosottonadai : @harsh10440180 le bugie bianche sono tali quando non sei sporco dentro - infoitsport : Skriniar, Dybala, Bremer: Marotta tra bugie bianche e rassicurazioni ai tifosi - RuggeriAntonino : @DAZN_IT @GiorgiaRossi3 Caxxo avete fatto allora con gli agenti in sede? Bugie bianche…Pensavate di sfanculare Dzek… - frabia17 : RT @bergomifabio: Mesi di corteggiamenti, bugie bianche, incontri in sede e spoiler. #Dzeko 37 anni, Pina e #Sanchez in uscita, #Correa ina… -