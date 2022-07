SoniaLaVera : RT @HuffPostItalia: La Bocconi voleva eliminare i corsi di russo (anche per la guerra). Gli studenti le fanno cambiare idea - HuffPostItalia : La Bocconi voleva eliminare i corsi di russo (anche per la guerra). Gli studenti le fanno cambiare idea -

La Bocconi voleva eliminare i corsi di russo (anche per la guerra). Ma gli studenti le fanno cambiare idea (di C. Zanella) L'ateneo comunica al docente di russo che le lezioni non saranno nell'offerta del Language center del prossimo anno accademico. Gli studenti insorgono e ...