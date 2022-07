Il decentramento organizzato | la chiave del successo

Leggi su federtennis

(Di domenica 24 luglio 2022) I Centri estivi Fit vanno a gonfie vele e i ragazzi coinvolti sono sempre di più. Sono l'ennesimo frutto - come i 9 giocatori nei top 21 Next Gen al mondo - di un sistema che funziona e che desta attenzione in tutto il pianeta. Arabia Saudita compresa...