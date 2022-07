Francesco Giorgino fatto fuori dalla RAI | la mossa segreta di Piersilvio Berlusconi

(Di domenica 24 luglio 2022) Prima dell'inizio della nuova stagione autunnale della Rai, le indiscrezioni descrivono una situazione molto curiosa. Circolano voci secondo cui un volto storico dell' azienda avrebbe deciso di abbandonare per lavorare con la concorrenza. Ecco di chi si tratta. La prossima stagione televisiva si sta rivelando ricca di sorprese, le indiscrezioni abbondano tra i grandi assenti e tutti coloro che invece sono stati riconfermati nei propri ruoli. La Rai come anche la Mediaset, si stanno facendo una concorrenza spietata a chi riesce ad incuriosire il pubblico con la nuova offerta televisiva. Con l'avvento delle nuove piattaforme, entrambe le emittenti hanno dovuto modernizzare le loro offerte con programmi del tutto nuovi e al passo con i tempi. La concorrenza che viene dal web sta tracciando delle nuove linee di demarcazione del territorio ed è per questo che le novità sono tantissime, ...

fortunatozeta : Chi aveva ragione tra Tito Stagno e Ruggero Orlando? Ne parliamo in studio con Giovanna Civitillo, Francesco Giorgi… - falcions85 : E se Francesco Giorgino si candidasse - o venisse candidato- alle prossime/imminenti elezioni? - LEBBY4EVER : RT @Cinguetterai: Con l’uscita di Emma D’Aquino e Francesco Giorgino dall’edizione delle 20:00 termina un’era. Due professionisti entrati n… -

Da settimane non si parla d'altro dell' addio dial TG1 dopo 30 anni di carriera. Il mezzobusto e storico volto del telegiornale delle 20.00 ha salutato il suo pubblico circa un mese fa con semplice: 'Grazie per l'attenzione e ..., che ha lasciato il Tg1 dopo 30 anni con le note polemiche, verrebbe affidato un programma in prima serata ma ci sarebbe anche l'ipotesi della direzione del prime time (ora ...La Rai ha deciso di dare il ben servito ad uno dei suoi volti storici. Così si va a chiedere definitivamente un'era: cos'è successo.L'addio del giornalista al TG1 è definitivo Ultime indiscrezioni su dove andrà Da settimane non si parla d'altro dell'addio di Francesco Giorgino al TG1 ...