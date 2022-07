F1, perché Carlos Sainz è stato penalizzato nel GP di Francia? Cosa è successo con la Williams (Di domenica 24 luglio 2022) Weekend tutto in salita che si complica ulteriormente per Carlos Sainz, sanzionato con una penalità di 5? durante il Gran Premio di Francia 2022 per un unsafe release in occasione del primo pit-stop effettuato al Paul Ricard di Le Castellet in regime di Safety Car. Lo spagnolo della Ferrari, partito 19° in griglia per aver montato la quarta power-unit stagionale (sulle tre previste da regolamento) sulla sua F1-75 in seguito al guasto del Red Bull Ring di Spielberg, si è reso protagonista di una bella rimonta con gomme hard nel primo stint della gara transalpina. Il 27enne di Madrid si trovava infatti al nono posto nel momento dell’incidente del compagno di squadra Charles Leclerc, che ha provocato l’ingresso della Safety Car e di conseguenza anche la sosta ai box di quasi tutte le macchine in pista. VIDEO F1, incidente Leclerc nel GP ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Weekend tutto in salita che si complica ulteriormente per, sanzionato con una penalità di 5? durante il Gran Premio di2022 per un unsafe release in occasione del primo pit-stop effettuato al Paul Ricard di Le Castellet in regime di Safety Car. Lo spagnolo della Ferrari, partito 19° in griglia per aver montato la quarta power-unit stagionale (sulle tre previste da regolamento) sulla sua F1-75 in seguito al guasto del Red Bull Ring di Spielberg, si è reso protagonista di una bella rimonta con gomme hard nel primo stint della gara transalpina. Il 27enne di Madrid si trovava infatti al nono posto nel momento dell’incidente del compagno di squadra Charles Leclerc, che ha provocato l’ingresso della Safety Car e di conseguenza anche la sosta ai box di quasi tutte le macchine in pista. VIDEO F1, incidente Leclerc nel GP ...

