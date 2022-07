Davvero dobbiamo spegnere i condizionatori quest’estate?

(Di domenica 24 luglio 2022) “Preferite la pace o il condizionatore? Questa è la domanda che ciporre!” Così ha terminato un intervento il premier Mario Draghi nella conferenza stampa il 6 aprile. La crisi energetica impone delle scelte per il Governo che andranno inevitabilmente a impattare i consumatori, che hanno già visto negli ultimi mesi bollette stratosferiche. Ma quali sono veramente i rischi? Saremo costretti ai nostrinei mesi estivi visto il continuo del conflitto? Oppure si tratta di un allarmismo eccessivo? L’ Italia, secondo le stime del Governo dovrebbe avere un’autonomia energetica fino a tardo Ottobre. Questo significa che in linea di massima, non sono necessari provvedimenti radicali entro tale data. In previsione delle potenziali difficoltà erano stati riempiti i serbatoi e le riserve energetiche. Questo però ...

