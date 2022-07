Coronavirus nel Lazio, contagi in calo: oggi 4.777 nuovi casi, i dati aggiornati in tutte le Asl (Di domenica 24 luglio 2022) Covid nel Lazio, continuano i timidi segnali positivi. oggi il trend segnala infatti un calo del numero dei contagi rispetto alla giornata di ieri, quando – però – sono stati effettuati circa 5.000 tamponi in più. Ma ecco quali sono i dati relativi alla giornata di oggi, domenica 24 luglio 2022. Leggi anche: Covid, parla Bassetti: “La quarta dose per gli over 60 sarà un fallimento” Le parole dell’Assessore Alessio D’Amato “oggi nel Lazio su un totale di 27.479 tamponi, si registrano 4.777 nuovi casi positivi (-1.588), sono 3 i decessi (-4), 1.091 i ricoverati (-4), 71 le terapie intensive (-2) e +5.233 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,3%. I casi a Roma città sono a quota 2.265” I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 24 luglio 2022) Covid nel, continuano i timidi segnali positivi.il trend segnala infatti undel numero deirispetto alla giornata di ieri, quando – però – sono stati effettuati circa 5.000 tamponi in più. Ma ecco quali sono irelativi alla giornata di, domenica 24 luglio 2022. Leggi anche: Covid, parla Bassetti: “La quarta dose per gli over 60 sarà un fallimento” Le parole dell’Assessore Alessio D’Amato “nelsu un totale di 27.479 tamponi, si registrano 4.777positivi (-1.588), sono 3 i decessi (-4), 1.091 i ricoverati (-4), 71 le terapie intensive (-2) e +5.233 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,3%. Ia Roma città sono a quota 2.265” I ...

