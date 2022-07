Calcio: Lecce; dal Cska Mosca arriva Bistrovic (Di domenica 24 luglio 2022) Kristijan Bistrovic è un nuovo giocatore del Lecce. Con un'operazione lampo il sodalizio giallorosso si è assicurato le prestazioni del centrocampista croato, classe 1998, che arriva dal Cska Mosca. ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 24 luglio 2022) Kristijanè un nuovo giocatore del. Con un'operazione lampo il sodalizio giallorosso si è assicurato le prestazioni del centrocampista croato, classe 1998, chedal. ...

fantapiu3 : Nuovo centrocampista per il #Lecce #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - sportli26181512 : Calciomercato Lecce, Corvino tratta Mistrovic: Dal club pugliese in uscita Gabriel Strefezza: il centrocampista cer… - sportli26181512 : Lecce in attesa per Bistrovic: da limare dettagli prima del sì: Manca la firma dei documenti, ma c'è ancora qualcos… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Lecce in trattativa per Bistrovic del CSKA Mosca -