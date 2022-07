Vi ricordate Alessandro Sala della Pupa e il Secchione? Ecco cosa fa oggi (Di sabato 23 luglio 2022) Vi ricordate di Alessandro Sala, il Secchione che vinse la prima edizione de La Pupa e il Secchione? All'epoca fece coppia con Rosy Dilettuso. Che fine ha fatto? Alessandro Sala detiene sicuramente il primato di essere stato il primo vincitore del fortunato format televisivo La Pupa e il Secchione. Correva l'anno 2006, ed era la prima volta che la trasmissione veniva proposta al pubblico. All'epoca si trattava praticamente di un esperimento, che tanto poteva andare bene, e tanto poteva andare male. Al suo fianco, la bellissima Rosy Dilettuso, che oggi è sparita dal mondo della televisione. La donna, attualmente, lavora come giornalista per un'importante rivista di gossip e fa ancora ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 23 luglio 2022) Vidi, ilche vinse la prima edizione de Lae il? All'epoca fece coppia con Rosy Dilettuso. Che fine ha fatto?detiene sicuramente il primato di essere stato il primo vincitore del fortunato format televisivo Lae il. Correva l'anno 2006, ed era la prima volta che la trasmissione veniva proposta al pubblico. All'epoca si trattava praticamente di un esperimento, che tanto poteva andare bene, e tanto poteva andare male. Al suo fianco, la bellissima Rosy Dilettuso, cheè sparita dal mondotelevisione. La donna, attualmente, lavora come giornalista per un'importante rivista di gossip e fa ancora ...

