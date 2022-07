“Se alle prossime elezioni vinceranno i sovranisti, me vado dall’Italia”, dice Francesca Pascale (Di sabato 23 luglio 2022) La ex di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, in previsione di un’ipotetica vittoria del Centrodestra a settembre, paventa l’idea di lasciare l’Italia. Mario Draghi sembra già un lontano ricordo in questa campagna elettorale che si gioca in poco più di due mesi. Chi vincerà alle urne a settembre nessuno può dirlo. Anche se, ad una buona L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 23 luglio 2022) La ex di Silvio Berlusconi,, in previsione di un’ipotetica vittoria del Centrodestra a settembre, paventa l’idea di lasciare l’Italia. Mario Draghi sembra già un lontano ricordo in questa campagna elettorale che si gioca in poco più di due mesi. Chi vinceràurne a settembre nessuno può dirlo. Anche se, ad una buona L'articolo proviene da Leggilo.org.

vitopetrocelli : Alle prossime elezioni politiche si potrà scegliere tra chi ha sostenuto il battaglione Azov e chi no. - lorepregliasco : (Diciamo che dopo oggi molti elettori sapranno chi votare, ma soprattutto chi *non* votare alle prossime elezioni) - Agenzia_Ansa : Sky TG24 ospiterà il confronto tra i leader di partito in vista delle prossime elezioni politiche. All'indomani del… - DarioOliana : @marcelgiorda @ClaudioZavatti1 Ucraini, queste armi prima o dopo le dovete pagare insieme alle altre, se vincete. S… - sisifo080 : @IlariaBifarini Pensa che tragedia se vincesse il PD alle prossime elezioni. Proporrebbero il dr. Mengele come ministro della sanità. -