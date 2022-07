Roma, Dybala è avvisato: la decisione di Mourinho è irreversibile (Di sabato 23 luglio 2022) Roma, Paulo Dybala è avvisato, Josè Mourinho non ha intenzione di cambiare idea e di rivoluzionare i piani della squadra giallorossa. La Roma di Josè Mourinho è al lavoro per giungere preparata all’avvio del prossimo campionato di Serie A. Il club giallorosso prosegue la preparazione estiva in Portogallo, dove è arrivato anche il nuovo acquisto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 23 luglio 2022), Paulo, Josènon ha intenzione di cambiare idea e di rivoluzionare i piani della squadra giallorossa. Ladi Josèè al lavoro per giungere preparata all’avvio del prossimo campionato di Serie A. Il club giallorosso prosegue la preparazione estiva in Portogallo, dove è arrivato anche il nuovo acquisto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : Alle origini di #Dybala: tra aneddoti e racconti di chi lo ha visto crescere all’Instituto. “Alla #ASRoma con… - SkySport : ?? Le prime immagini esclusive di Dybala da giocatore della Roma, appena atterrato in Portogallo ? ?? @DiMarzio… - OfficialASRoma : ??? “Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con l… - serieAnews_com : ?? #RomaNizza, #Mourinho lascia fuori #Dybala: il tecnico non vuole correre rischi - marcullo02 : RT @Spettegulesss1: Di Marzio che (veramente) percula Pedullà ???? #Inter #Dybala #Roma #ASRoma #Bremer #Juventus -