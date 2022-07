Rai 3 prepara la campagna elettorale: Annunziata non parte più e Damilano inizia prima (Di sabato 23 luglio 2022) Grandi manovre in Rai, in vista del voto anticipato al 25 settembre. L’azienda pubblica, infatti, insieme alle altre tv, si riorganizza dopo la caduta del governo e, soprattutto, in vista della campagna elettorale. Secondo quanto emerso, ci sono allo studio modifiche di piani e palinsesti, che prevederebbero l’avvio o il ritorno anticipato in video di vari programmi di approfondimento. A partire da Rai 3, con Lucia Annunziata. Le grandi manovre a Rai 3, da Lucia Annunziata a Marco Damilano La prima novità rispetto al precedente ruolino di marcia è il ritorno in studio di Lucia Annunziata: avrebbe dovuto passare l’estate a Kiev per seguire l’evolversi della guerra, ma domani sarà di nuovo in studio, al consueto orario, con il suo In Mezz’ora in più. C’è poi la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 23 luglio 2022) Grandi manovre in Rai, in vista del voto anticipato al 25 settembre. L’azienda pubblica, infatti, insieme alle altre tv, si riorganizza dopo la caduta del governo e, soprattutto, in vista della. Secondo quanto emerso, ci sono allo studio modifiche di piani e palinsesti, che prevederebbero l’avvio o il ritorno anticipato in video di vari programmi di approfondimento. A partire da Rai 3, con Lucia. Le grandi manovre a Rai 3, da Luciaa MarcoLanovità rispetto al precedente ruolino di marcia è il ritorno in studio di Lucia: avrebbe dovuto passare l’estate a Kiev per seguire l’evolversi della guerra, ma domani sarà di nuovo in studio, al consueto orario, con il suo In Mezz’ora in più. C’è poi la ...

