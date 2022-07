Luca Serianni, il funerale a Ostia: il 25 luglio la camera ardente alla Sapienza (Di sabato 23 luglio 2022) Ha lasciato un vuoto incolmabile Luca Serianni, il linguista, filologo ed ex professore della Sapienza, che lunedì scorso è stato investito a Ostia e ucciso da quell’auto. I medici hanno tentato il possibile, ma giovedì, dopo giorni di agonia, è arrivata la terribile notizia: Serianni, che era in coma irreversibile, non ce l’ha fatta e si è spento, all’età di 75 anni, all’ospedale San Camillo di Roma. Quando ci saranno i funerali di Luca Serianni Lunedì 25 luglio alla Sapienza, nell’Aula I della Facoltà di Lettere e Filosofie, quella che per Serianni era la seconda casa, verrà allestita la camera ardente. Dalle 18 alle 20. Il martedì, quindi il 26, ci sarà l’ultimo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 23 luglio 2022) Ha lasciato un vuoto incolmabile, il linguista, filologo ed ex professore della, che lunedì scorso è stato investito ae ucciso da quell’auto. I medici hanno tentato il possibile, ma giovedì, dopo giorni di agonia, è arrivata la terribile notizia:, che era in coma irreversibile, non ce l’ha fatta e si è spento, all’età di 75 anni, all’ospedale San Camillo di Roma. Quando ci saranno i funerali diLunedì 25, nell’Aula I della Facoltà di Lettere e Filosofie, quella che perera la seconda casa, verrà allestita la. Dalle 18 alle 20. Il martedì, quindi il 26, ci sarà l’ultimo ...

