Le scene di sesso sul set: aneddoti tra imbarazzo e simpatia (Di sabato 23 luglio 2022) Life&People.it Tutti gli attori, piccoli o grandi, prima o poi devono misurarsi con il ciak più difficile per eccellenza, quello legato alla componente erotica. C'è chi lo affronta bevendo un sano drink, chi sprofondando nell'imbarazzo, chi soffrendo di sudorazione eccessiva. Quali sono gli aneddoti più divertenti legati alle star impegnate nelle scene di sesso? Alcuni di questi sono diventate vere e proprio leggende metropolitane nello star system. Perché è imbarazzante? Il disagio quando un attore o una star gira una scena di sesso, oltre a essere molteplice, varia da persona a persona. Un piccolo spunto di riflessione è stato sollevato in passato da Orlando Bloom, ammettendo l'imbarazzo nell'affrontare un ciak erotico con la collega e modella Cara Delevigne davanti a ...

