Lapadula Cagliari | rossoblù in vantaggio sulla concorrenza per l’attaccante

(Di sabato 23 luglio 2022): isono inperrispetto alla. Le ultimetrattativa Gianlucacontinua ad essere l’indiziato numero uno per vestire la maglia di centravanti delnel prossimo campionato, con il club che deve trovare l’accordo con il giocatore. Secondo quanto riferito da Il Mattino, l’arrivo di La Gumina al Benevento libererebbe la cessione diverso la Sardegna. Sul giocatore c’è anche la Cremonese ma ora i sardi, dopo la cessione di Joao Pedro, hanno uno slot in attacco da riempire e la forza economica per chiudere la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioOggi : Calciomercato Cagliari: Lapadula ma non solo. Potrebbero arrivare due attaccanti - Cagliari News 24 - IAMCALCIOBENEVE : Benevento. Lapadula-Cagliari è fatta, pronto il sostituto dalla Samp - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Gianluca #Lapadula è ormai a un passo dal vestire la maglia rossoblù ?? L'italo-peruviano nelle prossime… - Cucciolina96251 : RT @LBuconi: Ufficiale il ritorno di #Bogdan alla #Ternana ?. #Bari-#Folorunsho, chiusura vicina. #Lapadula-#Cagliari, ai dettagli. Il #Per… - CagliariNews24 : #Pedullà: «#Lapadula è sempre stato il primo obiettivo, ora gli ultimi dettagli per la chiusura» -

: i rossoblù sono in vantaggio per l'attaccante rispetto alla concorrenza. Le ultime sulla trattativa Gianlucacontinua ad essere l'indiziato numero uno per vestire la maglia ......della trattativa porterebbe dunque i giallorossi a vendere Gianluca. Quest'ultimo è stato il trascinatore del club campano nella scorsa edizione di Serie B, ma l'interesse delper ...Grigiorossi al lavoro a Dimaro, domani alle 16,30 l'amichevole con la Spal. Braida e Giacchetta sulla pista di ...L’accordo tra il club rossoblù e il Benevento è ai dettagli: a questo punto manca davvero poco per lo sbarco in Sardegna dell’attaccante italo-peruviano La casella vuota nel reparto attaccanti del Cag ...