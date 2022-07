La regola delle tre mogli su Raidue | trama | cast finale e streaming

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 23 luglio 2022) Sabato 23 luglio 2022, alle 21:20, suva in onda il film-tv Latre, thriller andato in onda su Lifetime nel 2019 con il titolo “All my husband’s wives”, ma noto anche con il titolo “Rule of 3”. Il film-tv è la storia di una donna che scopre della tripla vita del marito. LatreLa protagonista è Allison Whitford (Erin Karpluk), rimasta vedova dopo che il marito Dominick (Trevor Hayes) è stato investito da un’auto. Mentre la Polizia indaga convinta che sia stato un omicidio e che la donna possa essere coinvolta, Allison scopre che il marito le ha sempre mentito. Dominick aveva infatti altre due, Marla Mitchell (Kate Corbett) e Cheryl Volberg (Kelly Rutherford). Se la prima ...