Juve Chivas | un gol per tempo basta ai bianconeri | Da Graca e Compagnon regolano i messicani

(Di sabato 23 luglio 2022) Buona la prima amichevole americana per ladi Allegri: i gol di DadelLavince all’esordio nella sua Tournée americana e lo fa con un bel 2-0 contro idel. Un gol peralla formazione di Allegri per superare gli avversari. Ad aprire le danze ci ha pensato Dabravo nel tap in dopo il palo preso da Gatti. Nella ripresa èa firmare il raddoppio con un bel destro rasoterra. In campo anche i nuovi acquisti: Pogba e Di Maria dal primo minuto, mentre Bremer nella ripresa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

