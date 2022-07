Infortuni Sampdoria | le condizioni dei giocatori in infermeria in vista del rientro a Bogliasco

(Di sabato 23 luglio 2022), ledi Gabbiadini, Trimboli e Vieira indel ritorno dei blucerchiati aLaè pronta a ritornare aal termine del ritiro di Ponte di Legno, che terminerà oggi dopo l’amichevole con il Brescia. Sul fronte degli infortunati sono tre i calciatori che non saranno della partita: Manolo Gabbiadini, Simone Trimboli e Ronaldo Vieira. L’attaccante è sempre alle prese con il recupero dall’o al crociato e continuerà ad evitare le partitelle. Il suoè previsto per la fine di agosto. Il centrocampista inglese ha patito un problema al piede destro e dovrebbe riposare. Trimboli dovrà sottoporsi invece a intervento chirurgico per il trauma alla spalla ...

Il centrocampista croato, reduce da due gravi infortuni che l'hanno tenuto a lungo lontano dal campo. Tra tutte la favorita resta la Sampdoria, che per prima ha bussato alla porta del Cagliari per chiedere informazioni. La partita Brescia - Sampdoria di Sabato 23 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole precampionato.