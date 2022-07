Il 29 luglio a Terracina la presentazione di “Vimini freschi: racconti di vita nei circoli della memoria” (Di sabato 23 luglio 2022) Terracina – Poesia, tradizioni e riflessioni esistenziali in versi venerdì 29 luglio a Terracina, a partire dalle 17:30, con Vinicio Salvatore Di Crescenzo. L’autore presenterà il suo ultimo lavoro “Vimini freschi” e converserà con Giovanna Marchetti. L’evento dedicato alla più armoniosa e ritmica forma di letteratura si terrà presso l’Enoteca Futura, in via Fratelli Rosselli, 33. “Questo lavoro – recita la quarta di copertina – apre un nuovo percorso lungo il cammino dell’esistenza e coinvolge le tradizioni della nostra cultura, soprattutto quelle che ancora resistono ai mutamenti, al progresso e alla tecnologia in continuo sviluppo”. Il testo, inoltre, tratta in maniera anticonvenzionale il tema delle tradizioni italiane, come quella del Vimini: un utensile semplice ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 23 luglio 2022)– Poesia, tradizioni e riflessioni esistenziali in versi venerdì 29, a partire dalle 17:30, con Vinicio Salvatore Di Crescenzo. L’autore presenterà il suo ultimo lavoro “” e converserà con Giovanna Marchetti. L’evento dedicato alla più armoniosa e ritmica forma di letteratura si terrà presso l’Enoteca Futura, in via Fratelli Rosselli, 33. “Questo lavoro – recita la quarta di copertina – apre un nuovo percorso lungo il cammino dell’esistenza e coinvolge le tradizioninostra cultura, soprattutto quelle che ancora resistono ai mutamenti, al progresso e alla tecnologia in continuo sviluppo”. Il testo, inoltre, tratta in maniera anticonvenzionale il tema delle tradizioni italiane, come quella del: un utensile semplice ...

bizcommunityit : Investita da un'auto mentre fa jogging, morta romana in villeggiatura a Terracina - MarathonWorld1 : Terracina: runner travolta e uccisa: Dramma in provincia di Latina dove una runner romana è stata travolta e uccisa… - News24_it : Investita da un'auto mentre fa jogging, morta romana in villeggiatura a Terracina - RomaToday - RadioCivita : ?? Nuovo Podcast! 'GR Lazio Sud - 22 luglio 2022' su @Spreaker #classico #dimissioni #fondi #formia #itri #ospedale… - carlozucchetti : Mangiare con Gusto: 22 – 23 Luglio 2022, Terracina -