I nostri Pinguini sono tornati a casa | in diecimila per la band bergamasca

(Di sabato 23 luglio 2022) Bergamo. È entrato sul palco con la sua chitarra verde acqua, i capelli lunghi sciolti e una maglietta nerazzurra. Non poteva che presentarsi così Nicola Buttafuoco, chitarrista deiTattici Nucleari, sul palco dell’Arena Estiva Fiera, in occasione dell’unico concerto della stagione in terra natia. Perché quando torni adopo tanto tempo (millecinquecento giorni), dopo mille peripezie (una pandemia globale, due anni di dura crisi per tutti i lavoratori di arte e spettacoli, un tour nei palazzetti rinviato quattro volte a causa delle restrizioni anti-contagio) metti il tuo abito migliore, quello che ti riporta al cuore. Quello di Nicola batte fortissimo per l’Atalanta, per Bergamo e per la musica. È stato uno spettacolo vedere la sua entrata. È stato uno spettacolo vederlo agitare le braccia al cielo mentre dirigeva ...