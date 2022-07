Giorgio Mastrota: il GF Vip e il rapporto con Natalia Estrada (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo alcuni rinvii a causa della pandemia, Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez, finalmente si sposeranno. Due bambini e dieci anni d’amore, adesso il re delle televendite e la compagna stanno organizzando il loro giorno speciale. “Celebreremo le nozze dopo dieci anni insieme e io sono davvero molto contento. – si legge su Nuovo – A dire il vero non ho ancora scelto una data ma stiamo cercando di organizzare una festa tranquilla in un agriturismo valtellinese di un nostro amico. Insomma, festeggeremo le nozze in alta quota”. Giorgio Mastrota: il no al GF Vip e Natalia Estrada. Negli ultimi anni Giorgio Mastrota è stato contattato più volte per partecipare al Grande Fratello Vip. Il conduttore però ha spiegato che non lo vedremo mai nella casa di ... Leggi su biccy (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo alcuni rinvii a causa della pandemia,e Floribeth Gutierrez, finalmente si sposeranno. Due bambini e dieci anni d’amore, adesso il re delle televendite e la compagna stanno organizzando il loro giorno speciale. “Celebreremo le nozze dopo dieci anni insieme e io sono davvero molto contento. – si legge su Nuovo – A dire il vero non ho ancora scelto una data ma stiamo cercando di organizzare una festa tranquilla in un agriturismo valtellinese di un nostro amico. Insomma, festeggeremo le nozze in alta quota”.: il no al GF Vip e. Negli ultimi anniè stato contattato più volte per partecipare al Grande Fratello Vip. Il conduttore però ha spiegato che non lo vedremo mai nella casa di ...

