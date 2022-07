Elezioni anticipate: candidati, firme per le liste, simboli e coalizioni. Corsa contro il tempo (Di sabato 23 luglio 2022) I tempi sono quelli dettati dalla Costituzione. Che siano ?stretti?, però, lo ha ammesso anche Sergio Mattarella nel breve messaggio con cui ha spiegato agli italiani la decisione... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 23 luglio 2022) I tempi sono quelli dettati dalla Costituzione. Che siano ?stretti?, però, lo ha ammesso anche Sergio Mattarella nel breve messaggio con cui ha spiegato agli italiani la decisione...

Giorgiolaporta : Il gatto del #PD alla notizia di #elezioni anticipate. Buona #CampagnaElettorale a tutti ???? #21luglio… - AndreaVenanzoni : Nicola Zingaretti verso la candidatura alle politiche e Regione Lazio verso elezioni anticipate - GiulioCentemero : Il decreto #aiuti a sostegno di famiglie e imprese arriverà in settimana; PNRR non si blocca a causa delle… - ngiulix : RT @DarkLadyMouse: -Non ci fanno votare, DITTATURAAAAAAAAAH!1!1 +Si va alle elezioni anticipate il 25 settembre. -Non c'è tempo di deposi… - Big_Spatz : @ConteZero76 Credo che in caso di elezioni anticipate ne bastino 40 mila, ma potrei sbagliarmi -